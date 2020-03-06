Более 40 человек приняли участие в научно-технической конференции «Томскнефти» в Стрежевом

Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: 6 марта 2020 // Фото: vk.com/tomskneft_vnk

24-я научно-техническая конференция «Томскнефти» состоялась 5 марта в Стрежевом. В пяти профильных секциях на суд экспертного жюри было представлено 38 новаторских проектов. В работе конференции приняли участие 32 молодых специалиста и 13 молодых работников предприятия и его дочерних обществ.

В секции «Геология, разработка нефтяных и газовых месторождений» номинацией «На перспективу» отмечена работа Романа Куриловича (ЦДНГ-7) и Кирилла Федюшкина (ЦДНГ-10). Ростислав Сидоров (ЦППН-6) награждён в номинации «Лучший инновационный проект».

В секции «Сбор, транспортировка и подготовка нефти и газа» призовые места распределились так. На первом — проект представителя ЦЭРТ-2 Александр Рыбина, который, кстати, в этот день выступал сразу в двух секциях. На втором Юлия Кошарнова (отдел строительства объектов энергетики и КИПиА). На третьем — Дмитрий Игнатенков (ПТО подготовки и компримирования газа).

В секции «Промышленная энергетика, энергоэффективность» жюри решило присвоить лишь бронзовую награду. Её вручили Фахраду Абдурагимову (ЦДНГ-1) и Александру Шокареву (ЦДНГ-4). В номинации «За практическую значимость» отмечен Роман Королёв («Энергонефть Томск»), в номинации «Лучший инновационный проект» — Павел Крутенков (ПТО по поддержанию пластового давления).

Самой «урожайной» стала секция «Поддержка бизнеса». 1 место занял совместный проект Олега Власова «Сибинтек» и Виктории Лукаш (отдел по общеправовой работе). 2 место — разработка Алёны Быковой (отдел землеустройства). 3 место — новация, предложенная Александром Ермаком (ЦДНГ-9) и Дмитрием Ли (ЦДПиКГ). Ещё несколько докладов отмечены номинациями. «За практическую значимость» награждена Александра Игнатенко (отдел социальных программ и корпоративной культуры); «Лучший инновационный проект» — Виктория Вахтангури (отдел по администрированию договоров МТР) и Светлана Саврасова (отдел подготовки аналитических материалов по запасам).

Победительницей в секции «Экология, промышленная безопасность и охрана труда» стала Анна Барановская (отдел по обращению с отходами). Бронзу разделили Пётр Додонов (отдел по обращению с отходами) и коллеги из отдела по промышленной безопасности Артур Ким и Вера Шкурапет. В номинации «Лучший инновационный проект» награждён Ростислав Сидоров (ЦППН-6).

Призёры и номинанты конференции в мае отправятся в Уфу, где представят свои проекты на кустовом этапе НТК.

Фото: vk.com/tomskneft_vnk

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