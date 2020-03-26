Томские пожарные обнаружили тело пожилого мужчины в горящем гараже

26 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера вечером, 25 марта, в Томске загорелся железобетонный гараж на Елизаровых, 77а, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18.36. В результате пожара в подвальном помещении обгорело кресло, закоптились стены. Площадь пожара составила 1 кв.метр.

В подвальном помещении пожарные обнаружили обгоревшее тело 65-летнего мужчины.

Причина возгорания устанавливается.

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