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Томские пожарные обнаружили тело пожилого мужчины в горящем гараже

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Вчера вечером, 25 марта, в Томске загорелся железобетонный гараж на Елизаровых, 77а, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18.36. В результате пожара в подвальном помещении обгорело кресло, закоптились стены. Площадь пожара составила 1 кв.метр.

В подвальном помещении пожарные обнаружили обгоревшее тело 65-летнего мужчины.

Причина возгорания устанавливается.

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