Томские пожарные обнаружили тело пожилого мужчины в горящем гараже
26 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Вчера вечером, 25 марта, в Томске загорелся железобетонный гараж на Елизаровых, 77а, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 18.36. В результате пожара в подвальном помещении обгорело кресло, закоптились стены. Площадь пожара составила 1 кв.метр.
В подвальном помещении пожарные обнаружили обгоревшее тело 65-летнего мужчины.
Причина возгорания устанавливается.
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