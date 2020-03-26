Томичей приглашают принять участие в книжном флешмобе

Томский Обзор / Фото: 26 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Томска запустил флешмоб, с помощью которого каждый желающий может стать участником «Научных чтений» не выходя из дома.

«Научные чтения» — это просветительский проект, направленный на популяризацию чтения в принципе и научпопа в частности. На сегодняшний день к «Чтениям» присоединились не только томичи, но и жители других городов. Так, например, искусствовед и журналист из Екатеринбурга Александр Цариков рассказал о светлой стороне массовой застройки, зачитав строки из книги «Коробка и Башня» Урбана Флориана. Ликвидатор последствий ЧАЭС, дозиметрист Белоярской АЭС, оператор реакторного цеха на Запорожской АЭС, журналист и фотограф Александр Купный из Киева, поделился воспоминаниями ликвидаторов из собственной книги «Живы, пока нас помнят». Об удивительных сходствах в лингвистике и биологии рассказал проживающий в Москве доцент кафедры генетики биологического факультета МГУ им. Ломоносова Андрей Синюшин.

«Научные чтения – это изначально офлайн проект. Мы приглашали к себе в центр или на стороннюю площадку пять интересных личностей (популяризаторов науки, учёных) которые рассказывали слушателям какая книга повлияла на их становление, какая литература сподвигла их заняться тем, чем они занимаются сейчас, или какую научно-популярную книгу они советуют к прочтению. На встрече они объясняли почему прочли выбранную книгу и зачитывали небольшой отрывок из неё, который наиболее красочно передавал суть. Однако в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мы не можем подвергать своих слушателей и экспертов риску и поэтому ушли в онлайн форматы», - рассказывает куратор проекта и менеджер по развитию ИЦАЭ Томска Елена Горева.

Для участия в «Чтениях» online необходимо рассказать о любой понравившейся вам научно-популярной книге, прочесть несколько абзацев из неё на камеру, выложить ролик в любую соцсеть с хэштегами #КСТАТИдома #НаучныеЧтенияИЦАЭ или сделать текстовую публикацию, затем передать интеллектуальную эстафетную палочку другу или коллеге. Авторы лучших «Чтений» получат подарки от центра и смогут выбрать любую научно-популярную книгу-бестселлер из библиотеки ИЦАЭ Томска.

«Сейчас многие перешли на удалённую работу, освободилось время, которое мы тратили на дорогу - можно провести его с пользой. Также проект поможет людям найти "что почитать", видя, какие личности читают какую литературу, можно открыть для себя полезные книги. Люди передают эстафету своим друзьям и коллегам - это способ лучше узнать своё окружение и найти друзей по интересам. В проекте, в основном, делятся литературой по саморазвитию, приобретению навыков. Преобладает литература об устройстве мира, космоса, функционировании живых организмов и эволюции.» - комментирует куратор проекта и менеджер по развитию ИЦАЭ Томска Горева Елена

Озаконмиться с роликами флешмоба можно в сообществе ИЦАЭ ВКонтакте, а также в социальных сетях по хэштегам #КСТАТИдома #НаучныеЧтенияИЦАЭ.

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