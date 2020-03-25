Томские кафе и рестораны продолжают присоединяться к акции #ШагНавстречуГостю

25 марта 2020 / Томский Обзор

Томские кафе и рестораны продолжают присоединяться к акции #ШагНавстречуГостю.

В ее рамках томичи могут рассчитывать на скидку в 20% при предзаказе блюда навынос.

Так, акцию поддержали:

⇒ Дыхание вока, 34-99-00, wok.tomsk.ru, @wok_breathe,пр-т Ленина, 22

⇒ Гости, 50-99-90, gosti-cafe.ru, @gosti_tomsk, пр-т Фрунзе, 90

⇒ Птичка, 909-929, @ptichkacafe, пр-т Ленина, 81/1

⇒ Кофейня Pumpkin, +79234040125, @pumpkin_tomsk, ул. Советская, 110

⇒ Санта-Моника, 25-93-62, @santamonica_rest, ул. Кулёва 26.

⇒ Хлеб-соль, 50-22-21, @xlebsol_tomsk, ул. Герцена, 21а

⇒ Грильница, 900-630, grilnica.ru/tomsk, @grilnica_tomsk, пр-т Ленина, 74

⇒ Ресторан ИТАLY, 22-78-77,@italy_tomsk, ул. Белинского 28/1;

⇒ СчастьЕсть, 57-15-57, @schastiest_cafe, ул. Белинского 28/1;

⇒ Студия вкуса «Лофт» и гастро-кафе «Софт Лофт», 99-01-99, mylofttomsk.com, @mylofttomsk, ул. Никитина, 8б.

⇒ Prado, 200-810, prado.tomsk, @prado.tomsk, ул. Яковлева, 15;

⇒ Вышка, 60-96-39, vishkacafe.ru, @vishka_streetfood, Усова 11б, круглосуточно, Лыткина 6/2, пр. Ленина, 1, ТЦ Манеж.

⇒ Карл у Клары, 97-99-87, @karl.u.klary, пр. Кирова 51б

⇒ ПастаМама, 526-111, @positiveeating_tomsk, пр-т Ленина, 121

⇒ Dolce, 200-977, @dolce_tsk, пр-т Ленина, 97

Напомним, акция #ШагНавстречуГостю стартовала в понедельник в Томске. Таким образом томские рестораторы призывают горожан поддержать местные заведения общепита и делать заказы непосредственно у них, а не через доставки-агрегаторы. Чтобы поддержать кафе и рестораны, гостям предлагают сделать предзаказ по телефону. По готовности еду, вместе с терминалом оплаты, вынесут на крыльцо. При этом посетители получат скидку в 20%.

«Мы запустили эту акцию, которая работает «в ноль» с точки зрения прибыли, для того, чтобы поддержать свой коллектив. Сейчас для того, чтобы сохранить уровень занятости, каждого члена команды, общепит делает все возможное», - пояснил «Томскому Обзору» ресторатор Алексей Степанов («Дыхание вока»).

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