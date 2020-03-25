Завтра в Томске пройдет онлайн мастер-класс для женщин в декрете

Томский Обзор / Фото: 25 марта 2020 // Фото: instagram.com/pro.mam_

Завтра, 26 марта, томичек приглашают на прямой эфир «Как выйти на работу после декрета без страха. Применяем управление временем», сообщают организаторы.

О тонкостях «мягкой» адаптации на рабочем месте после длительного перерыва расскажет бизнес-тренер Юлия Райхильд. Участники мастер-класса получат рекомендации от эксперта о том, как совмещать работу и семью, получат практические инструменты по управлению личным временем.

Мастер-класс организует томский центр занятости в рамках регионального образовательного проекта для женщин «PROмам». Проект стартовал в этом году и включает в себя серии открытых мастер-классов и вебинаров, женщины могут пройти бесплатное обучение или повысить квалификацию перед выходом на работу. К проекту привлечены профессиональные бизнес-тренеры, общественные организации, педагоги дошкольного образования, представители государственных структур.

Для того, чтобы бесплатно пройти обучение, можно самостоятельно обратиться в любой центр занятости населения. Возможен другой вариант: работодатель подает заявку на обучение сотрудницы, находящейся в декретном отпуске, или обучает ее самостоятельно, а служба занятости возместит потраченные средства. Обучение проходит в рамках нацпроекта «Демография».

Все желающие могут присоединиться по ссылке. Начало в 14.00.

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