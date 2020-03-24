Томичам, желающим помочь в период пандемии коронавируса, предлагают присоединиться к акции #МыВместе

Томский Обзор / Фото: 25 марта 2020 // Фото: мывместе2020.рф

Жители Томской области могут присоединиться к общероссийской акции взаимопомощи во время пандемии #МыВместе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На сайте акции каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения.

Информация на сайте разбита на тематические блоки. Например, в разделе «Предложить помощь» организации могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, — продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора.

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