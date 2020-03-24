Томские стартапы могут получить поддержку от акселератора ИТМО и 5G-центра МТС

24 марта 2020 / Пресс-служба МТС / Фото: Пресс-служба МТС

IT-стартапы Томска могут получить поддержку от акселератора ИТМОi и 5G-центра МТС. Компании запустили новую образовательную онлайн-программу для разработчиков решений в сетях пятого поколения.

Технологические предприниматели Томска, прошедшие акселерацию ИТМО, смогут стать резидентами Центра 5G МТС в Москве и получить гранты на разработку своих решений.

Заявку можно подать с 28 марта по 10 апреля 2020 года. Специалисты МТС будут проводить вебинары и онлайн-воркшопы для всех резидентов трека 5G акселератора ИТМО. Участники программы Центра 5G МТС получат доступ к рабочей зоне на ВДНХ с оборудованием, модули и телефоны для сетей нового поколения, а также экспертную поддержку специалистов МТС. Лучшие решения смогут претендовать на гранты от компании. Стартапы, не попавшие в набор 5G МТС, будут зачислены на общий образовательный трек акселератора ИТМО.

Центру 5G МТС прежде всего интересны решения в сфере иммерсивных сервисов с AR/VR/MR, облачного рендеринга и гейминга, производства и стриминга UHD-контента, eHealth, автоматизации промышленных предприятий и логистики, а также технологии для умного города.

«Акселерационная программа будет проходить в онлайне, что особенно актуально сейчас, когда люди переходят на удаленную работу и дистанционное обучение. В то же время этот формат расширяет возможности образовательной части программы, поскольку в онлайн-режиме к ней смогут присоединиться стартапы из Томска. Легендарный ИТМО - первая научная организация, ставшая партнером Центра 5G МТС. Мы считаем, что для развития инноваций важно объединение усилий технологических компаний, стартапов и высших учебных заведений. Это позволит создать и вывести в массовую эксплуатацию готовые 5G-решения к моменту запуска сетей нового поколения в России», - сказала директор Томского филиала МТС Марина Фещенко.

Акселератор Университета принимает не только студенческие, но и городские проекты. Сотрудничество с МТС позволит более эффективно работать по направлению 5G и адресно помогать стартапам развиваться в этой тематике.

Акселератор ИТМО - это онлайн-программа для развития и монетизации стартапов. Заявки в Акселератор принимаются от стартапов всех регионов России из любой прогрессивной сферы бизнеса (например, digital/IT/наука/big data/креативные технологии).

Центр 5G МТС – площадка для разработки и тестирования цифровых решений и устройств, работающих в сети 5G. Центр объединяет зону для исследования сценариев использования сети нового поколения и оборудование для разработки кейсов. Все участники Центра 5G получают экспертную поддержку МТС и партнеров проекта, авторы лучших решений – гранты на развитие. Сейчас в Центре работают 9 стартапов, в том числе, два иностранных.

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