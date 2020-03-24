Мужчину ранили из травматического пистолета на парковке торгового центра в Томске - МВД
24 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Полиция выясняет обстоятельства стрельбы из травматического оружия в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
«Поступило сообщение о получении гражданином повреждений, предположительно из травматического оружия. Мужчину доставили в медицинское учреждение», — сказал сотрудник пресс-службы.
По данному факту полиция инициировала доследственную проверку.
В свою очередь, очевидцы в соцсетях сообщают, что стрельба произошла на парковке торгового центра «Лента» в районе площади Южной.
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