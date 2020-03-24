Мужчину ранили из травматического пистолета на парковке торгового центра в Томске - МВД

Томский Обзор / Фото: 24 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы из травматического оружия в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Поступило сообщение о получении гражданином повреждений, предположительно из травматического оружия. Мужчину доставили в медицинское учреждение», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данному факту полиция инициировала доследственную проверку.

В свою очередь, очевидцы в соцсетях сообщают, что стрельба произошла на парковке торгового центра «Лента» в районе площади Южной.

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