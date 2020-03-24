Томская филармония проведет онлайн-трансляцию органного концерта

Томский Обзор / Фото: 24 марта 2020 // Фото: Томская филармония

Завтра, 25 марта, из органного зала Томской филармонии пройдет онлайн-трансляция концерта Дмитрия Ушакова «Органный мир», сообщается на сайте учреждения.

«В связи со сложившейся ситуацией в мире на гастроли в Томск не смог приехать органист Давид Франке (Германия). Тем не менее, концерт в рамках абонемента „Ведущие органисты Европы и мира“ состоится — с заменой солиста, программы и в режиме онлайн», - говорится в сообщении.

Зрители услышат произведения Баха, Свеелинка, Моцарта, Франка и Видора.

Первый опыт онлайн трансляций концерта, когда оркестр на сцене, а зрители у мониторов компьютеров, был проведен 19 марта. Абонементный концерт «В жанре поэмы», который на сцене БКЗ сыграл Томский Академический симфонический оркестр под управлением Михаила Грановского, транслировался в онлайн режиме. Судя по отзывам в социальных сетях и чатах — смотрели и аплодировали томским музыкантам слушатели Франции, Чехии, Японии.

— Томская филармония продолжает свою работу в условиях ограничения на проведение массовых мероприятий, — комментирует ситуацию директор филармонии Наталия Чабовская. — Творческие коллективы находятся в репетиционном процессе, готовят новые программы, в том числе и программы по абонементам следующего сезона. Но главное — мы переходим на общение с нашими слушателями в онлайн режиме. Некоторые академические концерты мы перенесли на другой срок, но многие будем проводить в онлайн режиме. Ссылки на трансляцию размещены на нашем сайте. Любой желающий сможет присоединиться к просмотру концерта, которые будут проходить в Органном и Камерном концертных залах.

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