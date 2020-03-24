Томская область начинает льготное кредитование малого бизнеса региона

Томский Обзор / Фото: 24 марта 2020 // Фото: pixabay.com

«Фонд микрофинансирования Томской области», учрежденный региональными властями, начал прием заявок от малого и среднего предпринимательства на получение льготных кредитов для развития бизнеса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на страницу в Facebook вице-губернатор Андрея Антонова.

«В инфраструктуре поддержки малого предпринимательства региона появилось новое звено — МКК Фонд Микрофинансирования Томской области. (. . .) Основное преимущество программ в том, что микрозаймы направлены не только на производителей товаров и услуг, но и на сельское хозяйство», — написал Антонов.

По его словам, предприниматели могут обратиться за кредитом по льготной ставке для приобретения оборудования, помещений, спецтехники, грузового транспорта, реконструкции и капремонта объектов недвижимости, являющихся составной частью инвестиционного проекта.

Согласно данным цифровой платформы развития Томской области, фонд предлагает индивидуальным предпринимателям и юрлицам региона займы до 3 млн рублей на финансирование текущей деятельности, а также займы до 5 млн рублей на реализацию инвестпроектов. Срок кредитования составит до трех лет при годовой процентной ставке от 3% до 10%.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Фонд «Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области» создан в декабре 2019 году на базе регионального фонда содействия венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере. Учредителем фонда является департамент по управлению госсобственностью Томской области.

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