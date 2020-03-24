Томичей приглашают на вебинар по ландшафтному дизайну

24 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

В четверг, 26 марта, в Томске на базе комитета по местному самоуправлению пройдет очередной вебинар по теме «Как создать современный цветник», сообщает пресс-служба мэрии.

Для участия приглашаются активисты ТОС и другие жители города, интересующиеся вопросами разведения цветников. Серия обучающих мероприятий проводится накануне летнего сезона, чтобы томичи знали о способах ухода за цветами, кустарниками и деревьями, а также о том, как избежать ошибок при уходе за растениями. В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий было принято решение проводить занятия для населения Томска дистанционно - в режиме вебинаров. На первое онлайн-занятие, которое прошло 20 марта, зарегистрировалось свыше 200 человек.

Желающим принять дистанционное участие, необходимо заранее сообщить свой электронный адрес, ФИО на почту: tay@admin.tomsk.ru

Начало в 20.00.

Курс обучающих занятий организован для активистов территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые активно участвуют в благоустройстве своих территорий. В 2019 году в Томске состоялась серия семинаров, посвященных современным тенденциям ландшафтного дизайна применительно к городской территории, типичным ошибкам при оформлении придомовых клумб, видам растений, способных расти при минимальном уходе и основам создания композиций цветников. Семинары пользовались большой популярностью у горожан, поэтому было принято решение сделать их традиционными. На лекциях будут обучать правильным навыкам высаживания цветов, кустарников и деревьев, а также расскажут, как избежать ошибок при уходе за растениями в течение всего года. Чтобы улучшить качество озеленения территорий ТОС и других активных граждан, серия занятий организована накануне благоустроительного сезона.



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