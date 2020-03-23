В стационарах Томской области частично переносятся плановые госпитализации пациентов

23 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томской области частично переносят плановые госпитализации пациентов стационаров. Также в медучреждениях региона временно отменено проведение профосмотров и диспасеризации, сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Эти меры направлены на профилактику ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции COVID-19. Облздрав просит жителей Томской области с пониманием отнестись к ситуации, по возможности сократить посещения медицинских организаций и при наличии признаков заболевания вызывать врача на дом.

В сообщении уточняется, что решения о переносе госпитализации принимается индивидуально, с учетом медицинских показаний. Эта мера не касается пациентов онкологического профиля. Экстренная госпитализация по-прежнему оказывается незамедлительно и в полном объеме.

Перенос плановых госпитализаций и отмена проведения диспансеризации и медосмотров в регионе проходит в рамках исполнения приказа Минздрава России от 19.03.2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организации в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

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