Переход на дистанционное обучение из-за коронавируса изменит систему образования — ректор ТГУ

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2020 // Фото: Владимир Дударев

Переход на дистанционное обучение, вызванный ситуацией с распространением коронавируса, станет своего рода краш-тестом системы образования, после которого она изменится навсегда. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщил ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский.

«Томская область отличается от многих других регионов тем, что здесь почти сразу была достигнута достаточно высокая степень координации усилий наших вузов. В первый же день, в понедельник, на прошлой неделе, мы собрали совет ректоров и договорились о принципиальных вещах, которые связаны с переходом на дистанционную форму, — отметил Эдуард Галажинский. — Эти две недели были пилотными для всех университетов. Одно дело, когда онлайн является частью процесса. В этом смысле у томских вузов есть большой опыт, все являются лидерами своих категорий университетов по использованию онлайн-инструментов. Но одно дело использовать инструмент как часть процесса, и другое — все базовые процессы перевести на этот формат».

По словам Эдуарда Галажинского, совет ректоров решил, что первые две недели являются краш-тестом системы. В этот период вузы смогут оценить, хватит ли им мощности, как перенесут нагрузку сети. Таким образом за две недели руководство томских вузов поймет, чего не хватает системе.

«Мы хотели бы сделать внутренний агрегатор, который позволил бы нашим вузам использовать ресурсы друг друга, использовать недостающие разные вещи. Например, в политехе есть виртуальный полигон, у нас есть система адаптивного обучения математике. И этими вещами, достраивая учебные планы друг друга мы поможем быстро недостающие элементы достраивать», — отметил Галажинский.

Он также добавил, что сложные места все еще остаются: не решены вопросы, связанные с выпускными квалификационными работами, лабораторными и практикумами. На данный момент их перенесли на более поздний срок. Однако если эпидемиологическая ситуация не улучшится, руководство томских вузов примет другое решение.

«Конечно, это большой вызов. Система образования после этого краш-теста точно станет другая, изменится. И в этом смысле нам очень важна обратная связь от студентов, родителей. В связи с этим я прошу с пониманием относиться, потому что мы, по сути, на марше переконфигурируем всю систему высшего образования. В этом случае в каждом вузе открыты „горячие линии“. Мы рассчитываем на обратную связь, конструктивную критику, предложения, которые позволили бы всем нам выстроить эту систему», — отметил Эдуард Галажинский.

В вузах работают телефоны, по которым можно обращаться по возникающим вопросам, связанным с дистанционным обучением:

(3822) 78-51-88 — Томский государственный университет (ТГУ),

(3822) 70-50-03 — Томский политехнический университет (ТПУ),

(3822) 65-33-74 — Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ),

(3822) 31-14-41 — Томский государственный педагогический университет (ТГПУ),

(3822) 51-43-10 — Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР),

(3822) 901-101 доб. 1562 — Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ).

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