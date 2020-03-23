Производитель удобрений «ТомскАзот» стал четвертым резидентом ТОР «Северск»

23 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

ООО «ТомскАзот» вошло в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Северск», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Компания будет реализовывать инвестиционный проект по производству высококачественных азотных удобрений для сельхозпредприятий Томской области, что обеспечит создание 14 рабочих мест и привлечение более 13 млн рублей инвестиций в ЗАТО Северск.

В производстве предприятие будет использовать не имеющую аналогов инновационную технологию для гранулирования продукции.

Помимо компании «ТомскАзот» в ТОР «Северск» были зарегистрированы три резидента: ООО «МК-Полимер», ООО «НПК «ВАБ-70» и ООО «Сибирский титан». В ТОР уже создано 120 рабочих мест, привлечено 75 млн рублей инвестиций и ведется работа еще по 26 проектам потенциальных резидентов.

ТОР «Северск» создана 12 февраля 2019 года для формирования благоприятных условий по привлечению инвестиций в ЗАТО Северск и обеспечения ускоренного социально-экономического развития муниципального образования. В июле 2019 года утвержден состав наблюдательного совета ТОР «Северск». В сентябре 2019 года принят закон Томской области об установлении налоговых льгот для резидентов ТОР «Северск». В ноябре 2019 года создано дочернее общество управляющей компании ООО «Атом-ТОР-Северск».

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