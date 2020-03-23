Вскрытие Томи в черте Томска ожидается 10 апреля

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2020 // Фото: Владимир Дударев

Специалисты прогнозируют вскрытие Томи в черте Томска в период с 10 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно данным мониторинга, толщина льда на реках Томь и Ушайка значительно ниже, чем в предыдущие годы. Так, уже на конец февраля средняя толщина льда на Томи составила 55 см (в предыдущие 5 лет - 64 см), на Ушайке – 38 см (в предыдущие годы - 58 см).

С учетом данных ледового мониторинга и анализа снежных запасов основным фактором, влияющим на успешное прохождение половодья, станет погода. По предварительным прогнозам вскрытие Томи в городской черте ожидается ориентировочно 10 апреля. Для сравнения в 2019 году ледоход в черте города начался 7 апреля, в 2018-м – 16 апреля.

"Уже сейчас силы и средства городских служб находятся в режиме повышенной готовности, а профильные органы и учреждения в случае необходимости будут переведены на круглосуточный режим дежурств", - отметил директор "Оперативно-дежурной службы Томска" Максим Мальцев.

Сейчас в Томске ведется работа по информированию населения о предстоящем половодье. Для этих целей были изготовлены 12 тысяч памяток по правилам поведения граждан, проживающих вблизи территорий возможного затопления. Их раздают при проведении сходов граждан и подомовых обходов. Кроме того, начиная с 1 апреля в магазинах, на рынках и остановках начнут транслировать звуковые информационные сообщения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с половодьем.

В сообщении отмечается, что в Томске определено 28 потенциально опасных участков, 13 - подвержены риску затопления от разлива Томи и малых рек, по 15-ти существует угроза подтопления талыми водами.

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