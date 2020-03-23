Томский губернатор потребовал усилить контроль за соблюдением режима повышенной готовности

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавивший штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, потребовал усилить контроль за соблюдением режима повышенной готовности в регионе. Также глава региона поблагодарил медиков за работу, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Благодаря вовремя принятым мерам, ситуация в нашей области стабильная, однако это никого не должно успокаивать, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, заслушав доклады заместителей об исполнении своих поручений. – Риски слишком велики, чтобы пренебрегать самыми серьезными мерами профилактики. Каждый на своем уровне – от руководителя до обычного человека должен сделать все, чтобы обезопасить себя и окружающих: никаких массовых мероприятий, резкое сокращение посещений людных мест, строгий режим гигиены, особое внимание старшему поколению. В случае проявления признаков гриппа – только вызов врача на дом».

Глава региона поручил оперативному штабу усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и режима повышенной готовности в целом.

«Сегодня наша система здравоохранения проходит настоящее испытание. Бригады «скорой», участковые терапевты, эпидемиологи, специалисты Роспотребнадзора работают с предельной нагрузкой и заслуживают самых больших слов благодарности», - сказал губернатор.

По состоянию на утро 23 марта, в Томской области по-прежнему один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего в инфекционных отделениях Томска и Северска 25 пациентов. В областном центре – 17 (один – с подтвержденным диагнозом, 16 – с отрицательным), в Северске – восемь (один – с отрицательным диагнозом, семь проб находятся в работе).

Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.

Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.

Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.

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