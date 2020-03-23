Томский губернатор потребовал усилить контроль за соблюдением режима повышенной готовности
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавивший штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, потребовал усилить контроль за соблюдением режима повышенной готовности в регионе. Также глава региона поблагодарил медиков за работу, сообщает пресс-служба обладминистрации.
«Благодаря вовремя принятым мерам, ситуация в нашей области стабильная, однако это никого не должно успокаивать, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, заслушав доклады заместителей об исполнении своих поручений. – Риски слишком велики, чтобы пренебрегать самыми серьезными мерами профилактики. Каждый на своем уровне – от руководителя до обычного человека должен сделать все, чтобы обезопасить себя и окружающих: никаких массовых мероприятий, резкое сокращение посещений людных мест, строгий режим гигиены, особое внимание старшему поколению. В случае проявления признаков гриппа – только вызов врача на дом».
Глава региона поручил оперативному штабу усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и режима повышенной готовности в целом.
«Сегодня наша система здравоохранения проходит настоящее испытание. Бригады «скорой», участковые терапевты, эпидемиологи, специалисты Роспотребнадзора работают с предельной нагрузкой и заслуживают самых больших слов благодарности», - сказал губернатор.
По состоянию на утро 23 марта, в Томской области по-прежнему один человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего в инфекционных отделениях Томска и Северска 25 пациентов. В областном центре – 17 (один – с подтвержденным диагнозом, 16 – с отрицательным), в Северске – восемь (один – с отрицательным диагнозом, семь проб находятся в работе).
Напомним, в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса COVID-19 в Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, часть учреждений закрывается, вузы переходят на дистанционное обучение, в школах вводят свободное посещение, применяются меры для профилактики распространения вируса.
Также 18 марта в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции в связи с чем губернатор ввел в Томской области режим повышенной готовности.
Также ранее сообщалось, что эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в восьми муниципалитетах Томской области.