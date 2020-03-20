Аптеки Томской области обеспечат медицинскими масками в ближайшее время — власти

20 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Андрей Коршев

На днях корреспондент Томского Обзора проверил 20 случайно выбранных аптек в центре города на предмет наличия медицинских масок, а также санитайзеров. Средства защиты нашлись лишь в аптеке «ЭЛБИ» (пр. Ленина, 193а). Здесь продавались детские маски по 60 рублей за три штуки.

В связи с повышенным спросом на медицинские маски в томских аптеках решается вопрос об организации обеспечения их дополнительного получения, сообщил на прошедшей сегодня пресс-конференции замначальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопроса Сергей Дмитриев.

«На сегодняшний день в аптеках возрос спрос на средства индивидуальной защиты. Хотелось бы сказать, что для медицинсикх организаций сформирован запас для оказания медпомощи. Производители медицинских масок определены. Те организации, которые производят маски на территории РФ находятся в усиленном режиме. Мы данную информацию направляем в правительство РФ, там известно о нашей потребности», — отметил Сергей Дмитриев, добавив, что вопрос с масками будет решаться в ближайшее время.

Он также уточнил, что маски в первую очередь необходимы тем, кто болеет, чтобы не допустить распространения вируса.

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