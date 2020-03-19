Томская область может ввести налоговые каникулы и льготные кредиты для турфирм из-за коронавируса

19 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Администрация Томской области разрабатывает план оперативных мер поддержки организаций в сфере туризма на фоне сдачи туров из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пост вице-губернатора региона Андрея Антонова в Facebook.

«Рассматривается возможность установления налоговых каникул, предоставления быстрых льготных кредитов для закрытия кассовых разрывов и увеличения оборотных средств, прорабатывается возможность рассрочки оплаты коммунальных платежей, а также снижение нагрузки, связанной с проверками контрольно-надзорных органов», — сообщил Антонов.

Он также обратился к жителям региона с просьбой поддержать туристические компании и не аннулировать ранее купленные туры.

«Мы с пониманием относимся к тому, что граждане, заботясь о своем здоровье, отменяют отпуск. (. . .) Просим рассмотреть возможность переноса своего отдыха на период после стабилизации ситуации», — добавил вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что 18 марта в Томской области выявлен первый случай COVID-19. Пациент вернулся с коронавирусной инфекцией из Италии. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввел в регионе режим повышенной готовности.

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