Гражданина Узбекистана выслали из России за то, что тот не сообщил о пособнике террористов

19 марта 2020 / Томский Обзор

Кировский районный суд Томска признал гражданина Узбекистана виновным в несообщении о преступлении и приговорил его к выдворению с территории России, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Томской области.

В 2019 году ведомство задержало пособника международной террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», деятельность которой запрещена на территории РФ, суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

«В ходе расследования уголовного дела выявлен гражданин Узбекистана, достоверно осведомленный о деятельности террористического характера фигуранта, и не сообщивший об указанном преступлении представителям органов власти», — говорится в пресс-релизе.

Мужчине инкриминировали ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении).

Помимо высылки из России подсудимого приговорили к штрафу, а также запрету въезда в Россию на 20 лет.

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