В Томской области раскрыли группу наркоторговцев, среди которых был аудитор Счетной палаты

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области сотрудники УФСБ пресекли деятельность участников преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков через интернет-магазин, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках расследования выяснилось, что один из курьеров занимает должность аудитора Счетной палаты Томского района. В результате проведенных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли около 0,5 кг героина, предназначавшегося для дальнейшего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемых. Один из фигурантов находится под стражей.

Тэги/темы: