Почта России рекомендует томичам чаще использовать дистанционные канала обслуживания

17 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: УФПС по Томской области - филиал Почты России

Гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов» издал приказ, утверждающий меры по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба акционерного общества.

Сотрудникам отделений будут предоставлены средства, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний, однако компания призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, что позволит сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений.

Томичам также напоминают, что они могут воспользоваться цифровыми сервисами на сайте компании или в мобильном приложении, например, оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером. Одновременно Почта России планирует увеличить число отправлений с товарными вложениями, доставляемых до/от двери клиентов. Корпоративные клиенты могут заключить договор с Почтой России удаленно в электронном виде.

Часть сотрудников компании перейдет на дистанционный формат работы, при этом отделения почтовой связи продолжат функционировать в полном объеме. Также приказ ограничивает число очных совещаний на территории управлений федеральной почтовой связи. Кроме того, будут ограничены выезды сотрудников Почты России в служебные командировки как по территории России, так и за границу.

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