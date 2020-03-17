В ТГУ создали памятку о психосоциальном состоянии в карантине

17 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Начальник психологический службы ТГУ Азамат Найман разработал памятку о том, как вести себя во время карантина (и в том числе – во время перехода на дистанционное обучение).

Как уточняют в пресс-службе вуза, одна из проблем вынужденного карантина – психосоциальное состояние человека. В случае с COVID-19 важно соблюдать не только личную гигиену, но и следить за тем, чтобы не срываться эмоционально и по возможности помогать тем людям, которые в этом нуждаются.

COVID-19 может повлиять на людей из многих стран, во многих географических точках. Не ассоциируйте его с какой-либо этнической или национальной принадлежностью. Будьте чутки ко всем, кто пострадал. Люди, затронутые COVID-19, не сделали ничего плохого, и они заслуживают нашей поддержки и сострадания. Не называйте инфицированных людей «жертвы», «семьи COVID-19» или «заразные». Это «люди, у которых есть COVID-19», «люди, которые лечатся от COVID-19», «люди, которые выздоравливают от COVID-19», и после выздоровления их жизнь будет продолжаться на их рабочих местах и в семьях. Важно отделить человека от идентичности, определенной COVID-19, чтобы избежать стигматизации. Сведите к минимуму просмотр, чтение или прослушивание новостей, которые вызывают у вас беспокойство. Получайте информацию только из надежных источников, чтобы защитить себя и своих близких. Если вы чувствуете тревожность, рекомендуем установить несколько временных точек в течение дня, когда вы будете проверять новости из достоверных источников. Не доверяйте слухам – регулярно собирайте информацию с веб-сайта ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и платформ местных органов здравоохранения, это поможет вам отличить факты от слухов. Факты помогут минимизировать страхи. Защитите себя и поддерживайте других. Помощь другим в трудную минуту может принести пользу как человеку, получающему поддержку, так и помощнику. Например, поинтересуйтесь по телефону, как обстоят дела у соседей или людей из вашего сообщества, которым может потребоваться дополнительная помощь. Совместная работа в рамках одного сообщества может помочь создать солидарность в связи с COVID-19. Если вы живёте с детьми, которые начали бояться COVID-19, помогите им найти позитивные способы выражения чувств, таких как страх или грусть. У каждого ребенка есть свой способ выражения эмоций. Иногда участие в творческой деятельности, такой как игра или рисование, может облегчить этот процесс. Дети чувствуют облегчение, если они могут выразить и передать свои чувства в безопасной и благоприятной среде. Во время стрессов и кризисов дети обычно стремятся к большей привязанности и более требовательны к родителям. Обсудите COVID-19 с вашими детьми (или братьями и сёстрами), используя самый честный и соответствующий возрасту способ. Если у ваших детей есть проблемы, совместное решение может ослабить их беспокойство. Дети будут наблюдать за поведением и эмоциями взрослых, чтобы понять, как управлять своими эмоциями в трудную минуту. Пожилые люди, особенно в изоляции и имеющие когнитивные нарушения/деменцию, могут стать более тревожными, рассерженными, возбужденными и взволнованными во время вспышки/находясь в карантине. Постарайтесь обеспечить им практическую и эмоциональную поддержку. Поделитесь простыми фактами о том, что происходит, дайте четкую информацию о том, как снизить риск заражения, в словах, которые могут понять пожилые люди. Повторяйте информацию всякий раз, когда это необходимо. Инструкции должны быть изложены в четкой, краткой, уважительной и терпеливой форме. Также может быть полезным отображение информации в письменном виде или в виде картинок. Если у вас есть проблемы со здоровьем, убедитесь, что у вас есть доступ к любым лекарствам, которые вы используете в настоящее время. Активируйте свои социальные контакты, чтобы при необходимости вам оказали помощь. Будьте готовы и заранее узнайте, где и как получить медицинскую помощь, если это будет необходимо. Убедитесь, что у вас есть двухнедельный запас лекарств, которые могут вам потребоваться. Практикуйте ежедневные физические упражнения для выполнения дома, на карантине или в изоляции, чтобы поддерживать физическую активность. Оставайтесь на связи и поддерживайте свои социальные сети. Если органы здравоохранения рекомендовали ограничить ваш физический социальный контакт для сдерживания вспышки, вы можете оставаться на связи через электронную почту, социальные сети, видеоконференции и телефон.

Напомним, в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом COVID-19 все томские вузы перешли на дистанционное обучение. В Томске и Томской области отменяются массовые мероприятия, вводятся дополнительные меры против распространения вируса.

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