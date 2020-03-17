В Томской области утверждены дополнительные меры по снижению рисков завоза и распространения коронавируса

17 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным подписано распоряжение «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сергей Жвачкин поручил руководителям исполнительных органов государственной власти Томской области направлять работников в служебные командировки за рубеж и в российские регионы, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции, в исключительных случаях; отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях; перенести театральные, просветительские, развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия на более поздний срок.



Департаменту здравоохранения Томской области глава области поручил обеспечить координацию и готовность медицинских учреждений к приему и оперативному оказанию помощи больным с признаками инфекционного заболевания, отбору биологического материала и направлению его для исследования, а также оформлять листки нетрудоспособности на срок 14 дней без посещения медицинских организаций.



Общественным объединениям губернатор рекомендовал воздержаться от организации публичных мероприятий. А гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, незамедлительно сообщать о своем возвращении в Россию, о месте и датах пребывания на неблагополучной территории. Жителям также рекомендовано при появлении признаков инфекционного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций.



Гражданам, прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, то есть не посещать работу, учебу и общественные места.



Работодателей глава региона призвал воздержаться от направления работников в неблагополучные страны и регионы и от контактов с их представителями, осуществлять мероприятия по выявлению работников с признаками инфекционного заболевания и не допускать их нахождения на рабочем месте, при необходимости предоставлять данные Роспотребнадзору и дезинфицировать помещения.



Предпринимателям и руководителям предприятий сферы торговли, культуры, развлечений, спорта, транспорта дезинфекцию предписано проводить ежедневно.



Образовательным учреждениям губернатор поручил организовать перевод на дистанционные формы обучения, обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений и не допускать нахождение обучающихся с признаками инфекционного заболевания.



Главам муниципалитетов глава региона поручил оказывать содействие медицинским учреждениям, информировать жителей о мерах по противодействию распространению в Томской области новой коронавирусной инфекции, о необходимости соблюдения требований и рекомендаций.

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