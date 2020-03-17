«Тотальный диктант» переносится на осень из-за коронавируса

17 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

Запланированный на 4 апреля «Тотальный диктант» переносится на осень. Причиной стала ситуация с коронавирусом COVID-19, сообщают организаторы.

«Обстоятельства говорят не только и не столько о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения. Даже в тех городах, где не было зарегистрировано ни одного зараженного, уже вводятся запреты на массовые собрания людей (это влияет не только на проведение мероприятий, но и организацию процесса обучения и работы). Последнюю неделю мы получаем сотни сообщений об отказе от участия в акции площадок, городов, целых стран. Безусловно, это делается не по инициативе организаторов, а в силу запретов и рекомендаций муниципальных органов территории, где проводится Тотальный диктант», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что одним из вариантов решения был перевод Тотального диктанта в онлайн-режим, но для многих участие в Тотальном диктанте ― это прежде всего ритуал с приходом на площадку, «живым» диктатором, ручкой и бланком, и они не готовы менять это. Новая дата проведения Тотального диктанта станет известна 25 марта.

Освободившееся время организаторы планируют использовать для создания новых онлайн-курсов.

В свою очередь организованные курсы по подготовке к диктанту «Русский по пятницам» в ТГУ приостановлены. Оставшиеся занятия, запланированные на 20 и 27 марта, а также 3 апреля, не состоятся. Осенью курсы будут организованы заново и начнутся с первого занятия.

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