В томском аэропорту ввели масочный режим и обязательный контроль состояния здоровья

17 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В аэропорту Томска приняли максимальные меры профилактики и защиты для недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба аэровокзала.

Как сообщил руководитель аэропорта Антон Перфильев, для всех сотрудников введен масочный режим и обязательный медицинский контроль состояния здоровья. Усилен режим обработки и дезинфекции воздушных судов и помещений аэровокзала. В помещениях наибольшего скопления людей терминала действуют рециркуляторы, обеспечивающие дезинфекцию воздуха.

Под особый контроль взяты пассажиры рейсов, прибывших в Томск транзитом из стран с зафиксированными случаями коронавируса. Дополнительно приобретены средства профилактики для работников предприятия, в наличии имеется достаточное количество масок, дезинфицирующих средств, противоэпидемических костюмов.

В случае следования в аэропорт пассажира с подозрением на коронавирус, отработан специальный алгоритм действий, согласно «Оперативному плану первичных противоэпидемических мероприятий».

В сообщении также отмечается, что аэропорт работает штатно, все рейсы выполняются согласно расписанию, а также приняты все меры для создания безопасного режима для пассажиров.

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