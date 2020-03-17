Круглый стол по проблеме сохранения исторического наследия Томска отменен

17 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Круглый стол «Томск исторический. Диалог или противостояние...», посвященный проблемам сохранения исторического наследия Томска, который должен был состояться сегодня, 17 марта, отменен.

Как сообщает представитель совета Томского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Мария Бокова, причиной отмены мероприятия стало распоряжение губернатора от 16.03.2020 № 139-ра «О введении дополнительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

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