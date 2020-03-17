Две ледовые переправы закрыли в Томской области

17 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Две ледовые переправы через реку Парабель закрыты в Томской области у населенных пунктов Чановка и Тарск, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На переправах установлены знаки, запрещающие их эксплуатацию, проведена обваловка подъездных путей.

Тем не менее, в регионе продолжают действовать 71 ледовая переправа в 9 районах области (Александровский район – 25, Верхнекетский – 9, Каргасокский – 16, Колпашевский – 5, Кривошеинский – 1, Молчановский – 1, Парабельский – 7, Тегульдетский – 5, Чаинский – 2) и три наплавных моста в Каргасокском районе.

Однако на действующих переправах постепенно снижается тоннаж пропускной грузоподъемности. За минувшие сутки тоннаж понижен на 30 ледовых дорогах региона.

Тэги/темы: