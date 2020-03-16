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Томичи больше не смогут заказать такси по СМС

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Сервис «Максим» отключил заказ такси по СМС. После 15 лет существования услуги она потеряла востребованность у пользователей, сообщают в компании.

Заказ такси по СМС появился у компании в 2005 году вместе с автоматизированной системой для приема заказов по телефону. Сообщение, поступившие в базу данных через приложение на Delphi и GSM-шлюз, отображалось у оператора, и он создавал заказ согласно тексту. Позднее процесс оптимизировали: при поступлении СМС заказ создавался автоматически и сразу становился виден таксистам.

Заказ по СМС был востребован у пользователей: тогда еще не было мобильных приложений, поэтому это был единственный способ вызвать автомобиль без разговора с оператором. Для регулярных поездок пассажиры создавали в телефоне шаблон и заказывали такси нажатием нескольких кнопок. В некоторых городах, например в Тюмени, количество заказов через СМС доходило до 10% от всех поступающих.

СМС стали первым из альтернативных звонку способов заказа такси. Позднее появился заказ через форму на сайте и личный кабинет, ICQ, с помощью голосового помощника, через партнерские сервисы, а затем и мобильные приложения. С развитием новых способов заказ по СМС потерял актуальность. Было принято решение не включать его в новых городах работы сервиса «Максим», а в остальных 85 городах — перестать рекламировать и убрать упоминания с сайта компании.

Постепенно число заказов по СМС в городах снижалось. Сотрудники сервиса обзванивали любителей этого способа и рассказывали, как еще можно вызвать такси. Затем функцию отключали. В начале 2020 года из 500 городов присутствия сервиса осталось всего 13, где действовал заказ по СМС: Красноярск, Томск, Тюмень, Кемерово, Ярославль, Курган, Барнаул, Тулу, Бийск, Владивосток, Магнитогорск, Хабаровск, Иркутск. Однако суммарное число таких заказов не превышало 100 в месяц. 13 марта способ был отключен и в них.

Сейчас без разговора с оператором такси вызывают почти треть российских пользователей, а в некоторых городах этот показатель превышает 80%.

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