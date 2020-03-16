Томские школьники могут досрочно выйти на каникулы из-за коронавируса

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Сегодня, 16 марта, на совещании с представителями Роспотребнадзора, департамента образования Томска и областного департамента здравоохранения будет обсуждаться вопрос досрочного закрытия томских школ на каникулы, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы видим, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Томске идет на спад, но в соседних регионах зарегистрированы первые случаи заболеваемости кароновирусной инфекцией. Специалисты говорят о том, что меры профилактики, такие как мытье рук, обработка антисептиками поверхностей, с которыми контактирует большое число людей, масочный режим в поликлиниках, торговых центрах, отмена массовых мероприятий — во много раз снижают вероятность этого заболевания. Поэтому нам надо максимально усилить такую работу», — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн в ходе аппаратного совещания с заместителями и главами районов.

Также мэр потребовал на каждой конечной остановке обеспечить обработку поручней в общественном транспорте, провести отдельное совещание на эту тему с представителями маршрутного бизнеса и контролировать проведение дезинфекции на линии.

В коллективах муниципальных предприятий и организаций — обеспечить необходимый санитарный режим и дезинфекцию, а также рекомендовать частным предприятиям аналогичным образом обезопасить своих сотрудников.

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