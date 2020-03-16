Завтра томичей ждет мокрый снег и шквалистый ветер

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра, 17 марта, в Томске и Томской области ожидается снег, гололедица и шквалистый ветер, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ночью 17 марта сохранятся местами умеренный снег, гололедно-изморозевые явления, сильное отложение мокрого снега, местами усиление 17-22 м/с, шквалистые порывы 25-27 м/с, на дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают овозможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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