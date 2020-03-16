За сутки трое пострадали при пожарах в Томске

16 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

За минувшие сутки в Томске произошли два пожара, в результате которых пострадали люди, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о первом возгорании поступило в 22.05. Горел двухэтажный бревенчатый жилой дом на ул.Алтайская, 15/1. К приезду пожарных огнем была охвачена квартира на первом этаже, дом был задымлен. По словам соседей, в квартире на втором этаже могли оставаться два человека. На их поиски направили несколько звеньев газодмызащитной службы.

В сильно задымленном помещении пожарные нашли мужчину, пострадавший был передан бригаде скорой помощи. Через некоторое время в комнате была обнаружена женщина. Мужчина получил ингаляционное отравление продуктами горения тяжелой степени и ожоги лица, женщина – ингаляционное отравление продуктами горения средней степени.

В результате пожара в квартире на первом этаже обгорели стены и мебель в кухне и комнате. Пожар был ликвидирован в 22:35 на площади 40 кв.м.

Сообщение о втором возгорании поступило в 23.12. Горел одноэтажный двухквартирный жилой дом и надворные постройки в пер.Офицерском. К прибытию пожарных строения были полностью охвачены огнем, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Из дома пожарные спасли 79-летнюю женщину, которая получила ожоги лица, груди, верхних конечностей, отравление продуктами горения тяжелой степени.

В результате обгорели деревянная обрешетка крыши дома, стены внутри и снаружи, сгорели навес, сарай и баня. Пожар ликвидирован в 01:35 на площади 130 кв.м.

Причины обоих пожаров устанавливаются.

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