«Томь» в домашнем матче обыграла «Краснодар-2»
16 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: vk.com/fctomtomsk
Накануне, 15 марта, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 27-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого «Томь» принимала «Краснодар-2», сообщается на сайте томской команды.
Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма. Илья Визнович после подачи с углового головой отправил мяч в ворота гостей. На 70-й минуте Илья Жигулев сравнял счет. На 83-й минуте Данила Буранов вывел томичей вперед. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Следующий матч томская команда проведет на домашнем поле 22 марта, где встретится с московским ФК «Чертаново».
Тэги/темы: