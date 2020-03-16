«Томь» в домашнем матче обыграла «Краснодар-2»

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2020 // Фото: vk.com/fctomtomsk

Накануне, 15 марта, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 27-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого «Томь» принимала «Краснодар-2», сообщается на сайте томской команды.

Хозяева поля открыли счет в конце первого тайма. Илья Визнович после подачи с углового головой отправил мяч в ворота гостей. На 70-й минуте Илья Жигулев сравнял счет. На 83-й минуте Данила Буранов вывел томичей вперед. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Следующий матч томская команда проведет на домашнем поле 22 марта, где встретится с московским ФК «Чертаново».

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