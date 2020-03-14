В Томске загорелся цех по переработке мяса

14 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 14 марта, в Томске на ул.Героев Чубаровцев загорелся цех по переработке мяса, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в частично кирпичном, частично бетонном ангаре металло-каркасного типа поступило в 3.13. Пожар удалось ликвидировать в 7.47. Его площадь составила 1000 кв. метров. На месте работали 20 единиц техники и 64 человека.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

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