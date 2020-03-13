В Томске оценят пассажиропоток на ряде остановок, чтобы скорректировать движение маршруток

Томский Обзор / Фото: 13 марта 2020 // Фото: Владимир Дударев

В ближайшее время специалисты «Центра организации пассажироперевозок» приступят к оценке пассажиропоток на остановках по ул.79 Гв.Дивизии.

Как сообщает пресс-служба мэрии, речь идет об утреннем времени, с 7.00 до 10.00. По результатам проведенного анализа перевозчикам маршрутов № 4, 11, 13/14, 22, 401 и «Трамвайно-троллейбусному управлению» будут даны рекомендации по корректировке интервалов движения автобусов и троллейбусов маршрута № 5. В сообщении отмечается, что ранее специалистам удалось добиться улучшения транспортной доступности ул.Б.Подгорной — перевозчик маршрута №442 вывел сюда дополнительные автобусы.

Сотрудники ЦОиКП продолжают ежедневные проверки работы общественного транспорта с помощью ГЛОНАСС, системы автоматического диспетчерского управления и во время выездных мероприятий. Так, с начала марта было выявлено более 30 нарушений, связанных нарушением перевозчиками интервалов движения, правил дорожного движения, проездом остановок и пр.

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