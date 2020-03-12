В Томской области запустили «горячую» линию по гриппу, ОРВИ и коронавирусной инфекции

Томский Обзор / Фото: 12 марта 2020 // Фото: Область здоровья

Сегодня, 12 марта, в Томской области заработала круглосуточная «горячая линия» по вопросам гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Обращения и вопросы принимаются по телефону 8-800-350-8850 (звонок бесплатный), сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Операторы колл-центра будут консультировать по вопросам симптоматики и профилактики гриппа и ОРВИ, а также знакомить с алгоритмом действий тех, кто вернулся из стран, наиболее пострадавших от коронавируса — Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании и др.

Томичам, вернувшимся из поездок в эти страны, будет рекомендовано в течение 14 дней оставаться дома и оформлять больничные листы. Для этого к ним будут направлены участковые врачи из поликлиник по месту прикрепления и организована доставка «больничного» на дом. Самостоятельно обращаться в медучреждения не нужно.

Для защиты и профилактики вирусных инфекций медики настоятельно рекомендуют ограничить авиаперелеты, по возможности воздержаться от посещения общественных мест, избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ. Регулярно мыть руки и стараться не трогать грязными руками глаза, рот и нос. При появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и незамедлительно сообщить об этом врачам.

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