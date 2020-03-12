На 12-й встрече CreativeMornings Tomsk расскажут о путешествиях
В пятницу, 27 марта, в кофейне-библиотеке Starbooks (Московский тракт, 2г) пройдет 12-я встреча проекта CreativeMornings Tomsk. Тема месяца Identity (индивидуальность, определение себя). Спикером выступит томская путешественница Ольга Созорова.
В этот раз поговорим о том, как путешествуя найти себя и почему исследовать другие страны — это просто.
Ольга побывала в Монголии, Турции, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Индии, во многих странах — автостопом. Она также много путешествовала по России.
Послушать лекцию Ольги, выпить кофе и пообщаться с творческими профессионалами можно будет пятничным утром 27 марта. Приходите!
Начало в 08.30, вход бесплатный по предварительной регистрации.
Спасибо нашим друзьям и партнерам, которые помогают провести очередную встречу CreativeMornings Tomsk:
— информационный партнер городской журнал «Томский Обзор»;
— производитель вкусных натуральных молочных продуктов компания «Деревенское молочко»;
— главная образовательная медиаплощадка Сибири Высшая школа журналистики ТГУ;
— уютная кофейня-библиотека Starbooks.