На 12-й встрече CreativeMornings Tomsk расскажут о путешествиях

12 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

В пятницу, 27 марта, в кофейне-библиотеке Starbooks (​Московский тракт, 2г) пройдет 12-я встреча проекта CreativeMornings Tomsk. Тема месяца Identity (индивидуальность, определение себя). Спикером выступит томская путешественница Ольга Созорова.

В этот раз поговорим о том, как путешествуя найти себя и почему исследовать другие страны — это просто.

Ольга побывала в Монголии, Турции, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Индии, во многих странах — автостопом. Она также много путешествовала по России.

Послушать лекцию Ольги, выпить кофе и пообщаться с творческими профессионалами можно будет пятничным утром 27 марта. Приходите!

Начало в 08.30, вход бесплатный по предварительной регистрации.

Спасибо нашим друзьям и партнерам, которые помогают провести очередную встречу CreativeMornings Tomsk:

— информационный партнер городской журнал «Томский Обзор»;

— производитель вкусных натуральных молочных продуктов компания «Деревенское молочко»;

— главная образовательная медиаплощадка Сибири Высшая школа журналистики ТГУ;

— уютная кофейня-библиотека Starbooks.

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