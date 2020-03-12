Депутаты томской облдумы одобрили поправки в Конституцию РФ

Томский Обзор / Фото: 12 марта 2020 // Фото: duma.tomsk.ru

Сегодня, 12 марта, Законодательная дума Томской области в ходе внеочередного собрания одобрила закон, предлагающий изменения в Конституцию РФ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

«За» проголосовали 32 депутата, четверо от КПРФ — воздержались.

«Мы выполнили свою обязанность, наше собрание приняло решение — мы одобряем федеральный закон об изменениях в Конституцию. Теперь нам предстоит огромная работа по разъяснению изменений в Конституцию среди избирателей», — сказала по итогам голосования спикер томского парламента Оксана Козловская.

Также закон поддержали Законодательное собрание Новосибирской и Иркутской областей.

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