Депутаты томской облдумы одобрили поправки в Конституцию РФ
12 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: duma.tomsk.ru
Сегодня, 12 марта, Законодательная дума Томской области в ходе внеочередного собрания одобрила закон, предлагающий изменения в Конституцию РФ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.
«За» проголосовали 32 депутата, четверо от КПРФ — воздержались.
«Мы выполнили свою обязанность, наше собрание приняло решение — мы одобряем федеральный закон об изменениях в Конституцию. Теперь нам предстоит огромная работа по разъяснению изменений в Конституцию среди избирателей», — сказала по итогам голосования спикер томского парламента Оксана Козловская.
Также закон поддержали Законодательное собрание Новосибирской и Иркутской областей.
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