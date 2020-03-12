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Томские пожарные спасли двух человек из горящей квартиры на ул.Ивана Черных

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Минувшей ночью, 12 марта, в Томске загорелась квартира в десятиэтажном жилом доме по ул.Ивана Черных, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 1.57. Приехавшие пожарные обнаружили источник задымления на 9 этаже. Чтобы попасть в квартиру, пожарным пришлось вскрыть металлическую дверь с помощью бензореза.

В сильно задымленном помещении спасатели работали в специальном снаряжении. В одной из комнат на полу горели вещи, рядом с ними на матрасе находился спящий мужчина в возрасте приблизительно 40 лет. В соседней комнате спала его мать. Пожарные вынесли людей из горящей квартиры и передали врачам. Медицинская помощь им не потребовалась.

Как уточняют в пресс-службе, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. В результате пожара на полу обгорели вещи на площади 3 квадратных метра.

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