Томские пожарные спасли двух человек из горящей квартиры на ул.Ивана Черных

12 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 12 марта, в Томске загорелась квартира в десятиэтажном жилом доме по ул.Ивана Черных, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 1.57. Приехавшие пожарные обнаружили источник задымления на 9 этаже. Чтобы попасть в квартиру, пожарным пришлось вскрыть металлическую дверь с помощью бензореза.

В сильно задымленном помещении спасатели работали в специальном снаряжении. В одной из комнат на полу горели вещи, рядом с ними на матрасе находился спящий мужчина в возрасте приблизительно 40 лет. В соседней комнате спала его мать. Пожарные вынесли людей из горящей квартиры и передали врачам. Медицинская помощь им не потребовалась.

Как уточняют в пресс-службе, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета. В результате пожара на полу обгорели вещи на площади 3 квадратных метра.

Тэги/темы: