Глава одного из лесничеств Томской области стал фигурантом дела о незаконной вырубке леса

11 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело о превышении полномочий главой Тегульдетского лесничества — филиала областного государственного казенного учреждения «Томсклес», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительным данным, обвиняемый в 2017 году дал незаконное указание подчиненному работнику о подписании акта лесопатологического обследования в урочище «Берегаевское», заведомо зная, что он этого обследования не проводил.

«В составленный акт и приложениях к нему были внесены недостоверные сведения о необходимости проведения на указанном лесном участке санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной санитарной рубки лесных насаждений на площади 30 га», — говорится в пресс-релизе.

На основании этого акта областной департамент лесного хозяйства заключил договор купли-продажи леса в урочище для проведения санитарной рубки с «Томсклесом», который, в свою очередь, договорился о выполнении работ и покупке полученной древесины с другой организацией.

Рубку удалось предотвратить в ходе оперативной работы сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии.

Главному лесничему инкриминируют ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), его арестовали.

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