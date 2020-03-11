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Томичей приглашают на «День дизайна»

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На следующей неделе, 21 марта, в Томске в ТЦ «Extra» (ул.Герцена, 68, стр.2) пройдет большой семейный праздник «ДЕНЬ ДИЗАЙНА | ДЕНЬ ИСКУССТВА «EXTRA.OPEN».

Как сообщают организаторы, мероприятие включает в себя взрослую и детскую программы, которые стартуют в 12.00. Взрослых ожидает выставка от Института искусства и культуры ТГУ «Нечеловеческое искусство», которая будет работать с 12.00 до 20.00. В 13.00 стартуют лекции от дизайнеров. Перед собравшимися выступят:

После лекций, в 14.35 стартует экскурсия по ТЦ «Extra» с дизайнерами «Стили интерьера». Затем, в 15.00 куратор выставки «Нечеловеческое искусство» Анастасия Куклина проведет её презентацию.

Заключительным мероприятием станет закрытый благотворительный арт-вечер «Как научиться разбираться в современном искусстве». Вход — 300 рублей. Собранные средства пойдут в фонд «Онкологии.нет»

Для детей на празднике будет работать детский уголок Центра детских праздников «Игромания», мастер-классы «Я — декоратор» от проекта «Grushi project» и от проекта «Кванториум».

Записаться на мероприятие можно по ссылке в шапке профиля в Instagram.

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