Томичей приглашают на «День дизайна»

11 марта 2020 / Партнерский материал / Фото: предоставлено организаторами

На следующей неделе, 21 марта, в Томске в ТЦ «Extra» (ул.Герцена, 68, стр.2) пройдет большой семейный праздник «ДЕНЬ ДИЗАЙНА | ДЕНЬ ИСКУССТВА «EXTRA.OPEN».

Как сообщают организаторы, мероприятие включает в себя взрослую и детскую программы, которые стартуют в 12.00. Взрослых ожидает выставка от Института искусства и культуры ТГУ «Нечеловеческое искусство», которая будет работать с 12.00 до 20.00. В 13.00 стартуют лекции от дизайнеров. Перед собравшимися выступят:

Алина Алексеева практикующий дизайнер, одна из лучших выпускниц ТГАСУ, лауреат международных конкурсов в сфере дизайна и архитектуры. Автор и соавтор более 20-ти опубликованных научно-исследовательских статей. Убеждена, что дизайн-проект — это начало пути к долгожданному новоселью, главная цель — реализация. Она выступит с лекцией «Тренды и антитренды»; ⠀

Дарья Михайлова, руководитель «Дизайн-студии семейных интерьеров Дарьи Михайловой»

расскажет, как сделать маленькие квартиры просторнее;

расскажет, как сделать маленькие квартиры просторнее; Ксения Горпинич, дизайнер\декоратор интерьера с международным опытом, прочтет лекцию «Разумные инвестиции в интерьер»; ⠀

Наталья Еньшина и Анастасия Стрелкова, руководители лаборатории интерьерного дизайна «DvaHB», за плечами которых более 300 реализованных проектов, расскажут об экологичности и эргономичности в интерьере.

После лекций, в 14.35 стартует экскурсия по ТЦ «Extra» с дизайнерами «Стили интерьера». Затем, в 15.00 куратор выставки «Нечеловеческое искусство» Анастасия Куклина проведет её презентацию.

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Заключительным мероприятием станет закрытый благотворительный арт-вечер «Как научиться разбираться в современном искусстве». Вход — 300 рублей. Собранные средства пойдут в фонд «Онкологии.нет»

Для детей на празднике будет работать детский уголок Центра детских праздников «Игромания», мастер-классы «Я — декоратор» от проекта «Grushi project» и от проекта «Кванториум».

Записаться на мероприятие можно по ссылке в шапке профиля в Instagram.

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