В Томске стартовали бесплатные курсы по цифровым компетенциям для специалистов 50+

Томский Обзор / Фото: 11 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Томские специалисты 50+ могут пройти бесплатное повышение квалификации по цифровым компетенциям, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Обучение проводится в рамках программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» по компетенциям — веб-дизайн и разработка, сетевое и системное администрирование, программные решения для бизнеса.

Занятия проходят шесть раз в неделю с 17 до 20 часов в Центре опережающей профессиональной подготовки (Московский тракт, 12). Длительность курсов 72 часа (две недели).

Группы формируются ежемесячно. Записаться можно через сайт или по электронной почте 50plus.tomsk@gmail.com.

По окончании курсов и сдачи демонстрационного экзамена слушатели получат удостоверение о повышении квалификации и «Скиллспаспорт».

Скиллспаспорт — это новый, но уже признанный ведущими работодателями России, сертификат актуальных профессиональных умений человека, подтверждающий его уровень владения компетенцией в соответствии с международными стандартами Worldskills.

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