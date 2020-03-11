В Томске стартовали бесплатные курсы по цифровым компетенциям для специалистов 50+
Томские специалисты 50+ могут пройти бесплатное повышение квалификации по цифровым компетенциям, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Обучение проводится в рамках программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» по компетенциям — веб-дизайн и разработка, сетевое и системное администрирование, программные решения для бизнеса.
Занятия проходят шесть раз в неделю с 17 до 20 часов в Центре опережающей профессиональной подготовки (Московский тракт, 12). Длительность курсов 72 часа (две недели).
Группы формируются ежемесячно. Записаться можно через сайт или по электронной почте 50plus.tomsk@gmail.com.
По окончании курсов и сдачи демонстрационного экзамена слушатели получат удостоверение о повышении квалификации и «Скиллспаспорт».
Скиллспаспорт — это новый, но уже признанный ведущими работодателями России, сертификат актуальных профессиональных умений человека, подтверждающий его уровень владения компетенцией в соответствии с международными стандартами Worldskills.