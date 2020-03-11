В Томске ограничат движение в районе Белого озера

Томский Обзор / Фото: 11 марта 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске временно ограничат движение транспорта в районе Белого озера, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об ул.Кривой на участке от ул.Белозерской до пер.Школьного. Ограничение будет действовать до 24.00 11 марта. В это время на указанном участке будут работать бригады «Томскводоканала»: они устраняют аварийную ситуацию на участке водопроводного коллектора по ул. Кривой.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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