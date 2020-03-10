Женщина-водитель пострадала при столкновении четырех автомобилей в Томске

Томский Обзор / Фото: 11 марта 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 10 марта, в Томске столкнулись Toyota Alphard, ВАЗ-21214, Honda Fit и Nissan Murano, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.40 на ул.Интернационалистов, 33. По предварительным данным, 32-летний водитель Toyota не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди ВАЗа, в результате чего и произошло столкновение. После иномарка продолжила движение и въехала в стоящий Honda, тот, в свою очередь, от удара въехал в стоящий впереди Nissan.

В результате ДТП травмирована 31-летняя женщина-водитель Honda.

Очевидцев ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу г. Томск, ул. Герцена, 72/1 кабинет 318.

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