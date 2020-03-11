В Томске зафиксирован миграционный прирост населения

11 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Миграционный прирост населения Томска составил 1518 человек, численность населения выросла до 597 689 человек, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на предварительные данные Томскстата.

Мэр Томска отметил, что миграционному приросту способствуют возможность профессиональной самореализации, стабильно высокий уровень зарплаты, наличие комфортного жилья, общий уровень безопасности и наличие современной городской среды.

Численность экономически активного населения Томска по состоянию на 1 декабря 2019 года превысила 277,7 тыс. человек. При этом численность работников крупных и средних организаций в январе-ноябре 2019 года составила 140,2 тысяч человек. В сфере малого предпринимательства в 2019 году работало 136,1 тысяч томичей, или 49,3% от числа горожан, занятых трудовой деятельностью.

Средняя заработная плата всего работающего городского населения в 2019 году возросла на 8,3% и составила 39 090 руб. С учетом роста потребительских цен на 5,1%, реальная заработная плата всего работающего населения Города Томска увеличилась на 3% (в среднем по России – на 2,5%).

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий города, по предварительным данным, увеличилась на 6,7% и достигла 51 273,2 руб. (в среднем по России заработная плата работников крупных и средних предприятий составила по итогам 2019 года 46 285 руб.).

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