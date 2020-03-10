Томичей приглашают обсудить благоустройство Михайловской рощи и скверов у «Авангарда» и в Сосновом бору

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2020 // Фото: Владимир Дударев

В четверг, 12 марта, в зале заседаний ОНФ (ул.К.Маркса, 7, каб.103) пройдут публичные обсуждения дизайн-проектов общественных пространств, благоустройство которых стартовало в прошлом году. Принять участие в мероприятии могут все желающие, сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники подразделений городской администрации и проектировщики представят томичам скорректированные дизайн проекты 8 общественных пространств, которые получат новый облик в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Так, в 2020 году будет реализован третий этап благоустройства Михайловской рощи. Здесь планируют обустроить футбольное поле с искусственным травяным покрытием, освещением, трибунами и комфортными подходами. В зеленой зоне Соснового бора смонтируют освещение на обустроенной тропиночной сети. В сквере в ДНТ «Авангард» и в Березовой роще на Каштаке появятся современные игровые площадки. Например, в Ленинском районе планируют установить комплекс игровых и развивающих элементов «Самолет», игровой комплекс с башнями, лестницей, наклонными и подвесными мостами.

Начало мероприятия в 16.00.

Позже, 26 марта также в 16.00 часов томичей приглашают обсудить дизайн-проекты 8 общественных пространств, благоустройство которых начнется в этом году. Сегодня горожане могут познакомиться с ними на сайте администрации.

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