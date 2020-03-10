Томские альпинисты стали призерами чемпионата мира по альпинизму

10 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: архив ТФА

В минувшие выходные, 7 и 8 марта, в Кирове прошли международные соревнования по альпинизму. Вятская земля приняла первенство мира по ледолазанию в дисциплинах «трудность», «скорость» и «комбинация». Самой многочисленной делегацией уже привычно оказалась российская команда ледолазов, в числе которой оказались и 9 томских спортсменов и два судьи - Иван и Елена Темеревы.

В стартах приняли участие более 70 молодых спортсменов из 6 стран — Лихтенштейн, Щвейцария, США, Франция, Чехия и Россия. Молодые томские альпинисты стабильно входят в сборную страны и представляют Россию на международных стартах.

Как сообщает председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев, в первый день ледолазы стартовали в квалификационном раунде трудности на двух трассах в каждой возрастной группе и в индивидуальных забегах на скорость. Дисциплина «комбинация» появилась не так давно, поэтому самостоятельное первенство пока не проводят и осуществляют зачет по первому дню.

Томич Владислав Копылов занял 3 место в «комбинации» в возрастной группе U16. Часть ребят не прошла в финальный раунд, который состоялся в международный женский день 8 марта. По итогам напряженной борьбы среди призеров оказались следующие томские ледолазы:

группа U21 трудность 2 место — Иван Лощенко;

группа U21 комбинация 2 место — Иван Лощенко;

группа U21 трудность 3 место — Юлия Филатьева;

группа U19 скорость 3 место — Анна Павлюк;

группа U16 трудность 2 место — Владислав Копылов;

группа U16 комбинация 3 место — Владислав Копылов.

В целом, тренеры оценивают выступления членов Томской федерации альпинизма и воспитанников объединений «Искра» и «Ирбис» Дома детства и юношества «Кедр», как отличные. Впрочем, это не мешает провести работу над ошибками тех, кто не прошел квалификационный раунд.

Томский спортсменов ждут домашние старты 14-15 и 21–22 марта — чемпионаты и первенство области в «скорости» и «трудности».

Фото: архив ТФА

Тэги/темы: