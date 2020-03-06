В Томске подготовили документацию для восстановления исторического дома на Гоголя, 16

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

В Томске подготовили документы для восстановления первого из шести исторических домов по адресу ул. Гоголя, 16, сданного в «Аренду за рубль», сообщает пресс-служба мэрии.

Дом на ул.Гоголя, 16 был взят в аренду в декабре 2018 года, сейчас на него завершена подготовка проекта и получено разрешение на работы по капитальному ремонту. Согласно проекту, с внешней стороны будущий сруб здания планируется восстановить в прежнем виде. Здание планируется окрасить в песочно-бежевый цвет. Цоколь здания планируется выполнить из неоштукатуренного (исторического) кирпича в единой цветовой гамме с трубами и крышей здания, а выступающие элементы фасада (пилястры, карнизы, обрамления окон, ставни и др.) окрасить в молочный цвет.

Здание на ул. Гоголя, 16 находится на смежном участке с пятью другими домами деревянными по адресам: ул. Гоголя, 14; 14/3, 14/6, 14а и 14/4. Все они были построены в конце 19 — начале 20 века и являются объектами фоновой застройки. В течение 2019 года дома были взяты в аренду, сейчас на них пока продолжается разработка проектов. Арендаторами этих домов являются физические и юридические лица, в настоящее время достигнута договоренность о согласованных действиях всех инвесторов по восстановлению зданий. Сейчас над проектами этих домов работает группа архитекторов, которые активно взаимодействуют между собой. Несмотря на то, что здания исторически несколько различаются по стилю, в процессе разработки проектов и паспортов фасадов архитекторы будут стремиться к цветовому единству. Важно максимально воспроизвести их исторический облик: два из шести домов будет восстановлены в виде сруба, остальные — обшиты деревянными материалами.

Четыре из шести домов на углу улиц Гоголя и Никитина входят в комплекс самой большой в Томске исторической усадьбы купца Акулова — одного из самых богатых домовладельцев дореволюционного Томска. Специалисты администрации города принимают активное участие в подготовке проектов и следят, чтобы все здания гармонично сочетались друг с другом. Дома планируется приспособить под офисные помещения, здание на Гоголя, 16 — под небольшое кафе. Окружающую территорию планируется сделать открытой для пешеходного доступа.

С 2016 года в рамках проекта «Аренда за рубль», администрация города заключила договоры на аренду 27-ми исторических домов. Помимо 5 домов (Пушкина, 5, Кирова, 27а, Фрунзе, 32а, ул. Пушкина, 24, ул. Октябрьская, 30), восстановление которых было завершено или находится в высокой стадии готовности, завершена подготовка проектно-сметной документации на 10 зданий по адресам: Трифонова пер., 1; Беленца, 4а; Ленина, 25/1; Тверская, 66А; Кривая, 8; Савиных, 10а; Кустарный, 6, Советская, 93 и Пушкина, 28в, Гоголя, 16. По остальным адресам — участникам проекта «Аренда за рубль» продолжается подготовка проектов.

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