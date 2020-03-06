Снег и сильный ветер ожидают томичей 8 марта

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2020 // Фото: pixabay.com

В воскресенье, 8 марта, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются снег, в отдельных районах сильный снег, местами порывы ветра 17-22 м/с, гололедные явления, отложение мокрого снега, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам. Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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