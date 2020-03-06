Томичи стали втрое чаще смотреть «карманное» ТВ — МТС

Пресс-служба МТС / Фото: 6 марта 2020 // Фото: pixabay.com

В 2019 году томичи стали чаще смотреть «карманное» ТВ и лечиться онлайн. К такому выводу пришли специалисты МТС после анализа статистики использования популярных приложений.

По данным оператора, активнее всего росло количество тех, кто обращался за онлайн-консультацией врача через телемедицинский сервис SmartMed. В течение 2019 года томичи консультировались в 4,8 раза чаще, чем в 2018-м, причем 42% обращений поступило от взрослых онлайн-пациентов к терапевтам.

В три раза выросло число зрителей, предпочитающих смотреть новости, спортивные матчи и другие программы не на ТВ-экране, а на смартфоне или планшете через приложение МТС ТВ. Пик роста числа пользователей МТС ТВ в Томске пришелся на осень 2019 года, когда МТС запустила приложение МТС ТВ на новой платформе.

Как и прежде, актуален для жителей Томской области и вопрос контроля собственных расходов: каждый третий абонент МТС в регионе как минимум дважды в месяц пользовался приложением «Мой МТС». Сервис позволяет в режиме реального времени контролировать расходы на связь, в один клик менять тариф, подключать и отключать дополнительные услуги, пополнять счет и решать возникшие вопросы в чате техподдержки.

Наиболее практичные томичи также на протяжении всего года активно использовали средства, «заработанные» через МТС Cashback. Приложение дает возможность возвращать до 25 процентов денег, потраченных на покупки в интернет-магазинах и поездки в такси. Сэкономленные таким образом средства томичи тратили на оплату услуг связи, в том числе на развлекательные подписки или на гаджеты и аксессуары к ним в салонах МТС. За 2019 год жители Томской области накопили в полтора раза больше «возвратных» средств, чем годом ранее, причем активнее всего проявили себя жители Томска и Асино. Пик трат накопленного кэшбэка пришелся на декабрь — традиционный месяц предпраздничного шопинга.

Замыкает пятерку самых популярных сервисов МТС Библиотека, в которой омичи в прошлом году чаще всего читали фэнтези-бестселлер «Ведьмак», жизнеутверждающий роман азербайджанского писателя Эльчина Сафарли «Когда я вернусь, будь дома» и фантастический триллер «11/22/63» Стивена Кинга.

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