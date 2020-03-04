Двое воров обокрали ветерана ВОВ в Томске

Томский Обзор / Фото: 5 марта 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали двоих подозреваемых в краже денег у ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По словам пострадавшего, к нему пришли два незнакомца, один из которых представился участковым. Пока пенсионер разговаривал с ним, второй злоумышленник осматривал квартиру. После их ухода ветеран обнаружил пропажу 160 тыс. рублей.

Подозреваемых удалось задержать в Новосибирске. Выяснилось, что к органам внутренних дел они не имеют никакого отношения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

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